Türkiye genelinde televizyon ve radyo yayınlarını taşıyan Türksat 3A uydusunun teknolojik ömrünü doldurması nedeniyle kapsamlı bir frekans taşıma operasyonu gerçekleştirildi. Gece yarısı itibarıyla tamamlanan geçiş sürecinin ardından, televizyonlarında kanal güncellemesi yapmayan pek çok kullanıcı ekranlarında "Sinyal Yok" hatasıyla karşılaştı. Yayınların kesintisiz devam edebilmesi için evlerdeki alıcıların yeni frekanslara uyarlanması gerekiyor.



Çanak Anten Yönü Değişecek mi? Çatıya Çıkmaya Gerek Var mı?

Ekranlarında yayın göremeyince teknik servise başvurmayı düşünen vatandaşlar için ilk müjdeli haber geldi: Çanak antenlerin yönü kesinlikle değişmeyecek. Yeni yayın aktarımı yine Türksat'ın ana yörüngesi olan 42 derece Doğu konumundan yapılıyor. Bu nedenle fiziki bir müdahaleye veya çatıya çıkmaya gerek kalmadan, yalnızca televizyon kumandası üzerinden yapılacak birkaç ayarla yayınları geri getirmek mümkün.



Televizyonda Sinyal Yok Hatası Nasıl Düzeltilir? Step Step Kurulum Rehberi

Cihazınızda otomatik kanal güncelleme sistemi (TKGS) bulunmuyorsa veya ekranınız hâlâ siyahsa, yayınları yeniden yüklemek için şu adımları izlemeniz yeterli:

Kumandanızın Menü veya Ayarlar tuşuna basarak kurulum ekranına geçin.

Kanal Arama, Yayın veya Kurulum başlığını seçin.

Uydu listesinden Türksat 42° E seçeneğinin aktif olduğundan emin olun.

Otomatik Kanal Arama modunu başlatmadan önce kritik aşama olan Şebeke Arama (Network Search) seçeneğini mutlaka "Açık" konuma getirin.

Taramayı başlatarak yeni frekansların cihazınıza yüklenmesini bekleyin.

Otomatik Arama Kanalları Bulamadıysa Ne Yapılmalı? İşte Güncel Türksat Manuel Frekans Bilgileri

Otomatik taramada eksik kanal kalan veya hiç yayın bulamayan alıcılar için çözüm manuel frekans girişinden geçiyor. Alıcınızın "Manuel Kanal Arama" veya "TP Ekle" sekmesine girerek aşağıda yer alan resmi şebeke arama değerlerinden birini kaydetmeniz ve aratmanız gerekiyor:

Birinci Şebeke Frekansı:

Frekans: 12380 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 3/4

İkinci Şebeke Frekansı:

Frekans: 12423 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Bu değerlerden birini girip şebeke arama özelliğini açık bırakarak tarama yaptığınızda, Türksat üzerindeki tüm güncel kanallar listenizin sonuna otomatik olarak eklenecektir.