Eylül ayının sonuna yaklaşılırken sabah ve akşam saatlerindeki serinlik, “Havalar yeniden ısınacak mı?” sorusunu gündeme getirdi. Sonbaharda kısa süreliğine geri dönen güneşli ve ılık günler, halk arasında pastırma yazı olarak adlandırılıyor. Genellikle ekim sonu ile kasımın ilk yarısında görülen bu dönem, kış öncesinde yazdan kalma bir mola gibi yaşanabiliyor.

2026’da pastırma yazı ne zaman başlayacak?

Bu yıl pastırma yazı için 25 Ekim-15 Kasım aralığı öne çıkıyor. Fakat bu tarihler, sıcak havanın 25 Ekim’de başlayıp 15 Kasım’a kadar kesintisiz süreceği anlamına gelmiyor. Pastırma yazının sabit bir başlangıç günü yok; görüleceği zaman, süresi ve etkili olacağı bölgeler hava koşullarına göre değişiyor. Bazı yıllarda ise belirgin bir pastırma yazı yaşanmayabiliyor.

Bu nedenle şimdiden “Pastırma yazı şu gün başlayacak” demek için erken. Ekim sonuna yaklaşıldığında yayımlanacak güncel meteoroloji tahminleri, sıcaklıkların yeniden yükselip yükselmeyeceğine ilişkin daha net bir tablo sunacak.

Pastırma yazı nasıl bir hava getirir?

Pastırma yazı, soğumaya başlayan havanın ardından birkaç günlüğüne daha ılık ve güneşli koşulların görülmesi için kullanılan bir ifade. Böyle günlerde öğle saatleri baharı hatırlatsa da sabah ve gece serinliği devam edebilir. Dolayısıyla gündüz dışarı çıkarken hissedilen sıcaklık, günün tamamında aynı kalmayabilir.

Kısacası sonbahar serinliğinin ardından sıcak günler yeniden görülebilir; ancak bunun ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği henüz kesinleşmiş değil. Pastırma yazını bekleyenlerin gözünü, ekim ayının sonlarına doğru açıklanacak hava durumu tahminlerine çevirmesi gerekiyor.