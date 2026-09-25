Soruşturma kapsamında, fonun yatırımcılara kapalı olduğu dönemde pay sahibi olan ve yaklaşık 524 kat kazanç sağladığı iddia edilen 12 kişi mercek altına alındı. Bu kapsamda gözaltına alınan isimler arasında Fatmagül Fakı’nın da bulunduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre Fakı, KL Taahhüt İnşaat A.Ş.’de İdari İşler Müdürü olarak görev yapıyordu.

Soruşturmayla ilgili dikkat çeken bir diğer gelişme ise Fakı’nın eşi Kerem Lafçı’nın şirket hisseleriyle ilgili işlemi oldu. İddiaya göre Kerem Lafçı, operasyonun başlamasından bir gün önce KL Taahhüt İnşaat A.Ş.’deki hisselerini Y.D. isimli kişiye devretti.

24 Eylül tarihli Ticaret Sicili kayıtlarına göre ise Kerem Lafçı’nın şirket yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği de sona erdi.

Öte yandan, Fatmagül Fakı daha önce 2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınmış, yarışma döneminde Adriana Lima’ya benzerliği nedeniyle “yerli Adriana Lima” olarak anılmıştı.

Soruşturmanın üçüncü dalgasında gözaltına alınan şüphelilerin, fonun kapalı olduğu dönemde gerçekleştirilen hisse işlemleri ve elde edildiği iddia edilen kazançlar bakımından incelendiği belirtildi.