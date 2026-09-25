Altınordu ilçesinde dün akşam saatlerinde evinden ayrılan Nihat Akyazı'dan haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde bu kişinin Nihat Akyazı olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Akyazı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.