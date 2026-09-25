YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Eczacılık mesleğinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Özel, yıllar önce büyük bir heyecanla başladığı mesleğin mensubu olmaktan bugün de gurur duyduğunu ifade etti.

Özel mesajında, “Yıllar önce büyük bir heyecanla adım attığım eczacılık mesleğinin mensubu olmak bugün de benim için aynı gururu taşıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan eczacıların Dünya Eczacılar Günü’nü kutlayan Özel, “Memleketin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor; bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum” dedi.

Eczacılık eğitimi alan Özel, siyasi kariyerinden önce serbest eczacılık yapmış; Manisa Eczacı Odası ve Türk Eczacıları Birliği’nde çeşitli görevlerde bulunmuştu.