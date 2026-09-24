Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisi ile Yeni Parti arasında yaşanan isim benzerliği tartışmasının çözümü için birleşme çağrısı yaptı. Yılmaz, Yeni Parti yönetimine karar vermeleri için 5 Ekim Pazartesi gününe kadar süre tanıdı.

Yenilik Partisi Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisi, Yeni Parti isminin kendi partileriyle karışıklığa yol açtığı gerekçesiyle Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'ne taşınan süreci görüşmek üzere olağanüstü ortak oturum gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklama yapan Yılmaz, çözüm önerisinin iki partinin birleşmesi olduğunu söyledi.

“15 gün içerisinde üç sorun çözülebilir”

Yılmaz, birleşmenin gerçekleşmesi halinde isim sorunu ve seçime katılma yeterliliğine ilişkin konuların kısa sürede aşılabileceğini savundu.

Birleşme gerçekleştiğinde sürecin 15 gün içerisinde tamamlanabileceğini belirten Yılmaz, “Gelin, 15 gün içerisinde isim sorununuzu çözelim. Gelin, yeterlilik sorununuzu 15 gün içerisinde çözelim. Gelin, partilerin birleşmesini sağlayarak toplumsal muhalefeti 15 gün içerisinde derleyip toplayalım” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Yeni Parti'nin birleşme teklifine ilişkin kararını 5 Ekim Pazartesi gününe kadar vermesini istedi.

İsim değişikliği ve seçim yeterliliği tartışması

İsim değişikliğinin tek başına sorunu çözmeyeceğini ileri süren Yılmaz, Yeni Parti'nin kongrede adını değiştirmesi halinde bu kez seçime katılma yeterliliği açısından yeni bir sürecin gündeme geleceğini söyledi.

Yılmaz, Yeni Parti'nin 15 Kasım'da büyük kurultay yapacağını belirttiğini hatırlatarak, kurultayın ardından yasal sürelerin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Bu nedenle erken seçim ihtimali halinde seçime katılma yeterliliği konusunda sorun yaşanabileceğini savundu.

Yenilik Partisi'nin seçim yeterliliğini 8,5 aylık süreç sonunda elde ettiğini belirten Yılmaz, birleşme halinde Yeni Parti'nin bu yeterlilikten yararlanabileceğini öne sürdü.

Hukuki süreç AYM'de

İki parti arasındaki isim tartışması, Yenilik Partisi'nin başvurusunun ardından Yargıtay'a taşınmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunurken, Yeni Parti konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. AYM'nin başvuruyu 29 Eylül'de gündemine alması bekleniyor.

Öte yandan, Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında isim, amblem ve rumuz bakımından seçmeni yanıltacak düzeyde benzerlik bulunmadığını savunan akademik bir mütalaa da kamuoyuna yansımıştı.