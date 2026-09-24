Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma destekleri kapsamında Başkent'teki çiftçilere kanola tohumu desteği sağladı. Polatlı, Sincan ve Haymana'da 583 üreticiye yüzde 50 hibeli toplam 1500 torba kanola tohumu dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla, su tüketimi düşük ve ekonomik getirisi yüksek alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında 30 bin dekar arazinin kanola üretimiyle buluşturulması hedefleniyor.

Kanola, su tüketimi yüksek ürünlere alternatif olacak

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu, kanolanın bölgede alternatif bir tarım ürünü olarak öne çıktığını belirtti.

Kanola desteğinin iki yıldır sürdüğünü ifade eden Zobu, üreticilerin elde edilen verimden memnun kaldığını söyledi. Zobu, özellikle soğan ve şeker pancarı gibi daha fazla su tüketen endüstri bitkilerine alternatif olarak kanola üretiminin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Üreticiler destekten memnun

Kanola tohumu desteğinden yararlanan üreticiler de uygulamanın girdi maliyetleri açısından kendilerine katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Üreticiler, kanola ekiminin devam etmesini isterken genç çiftçilere yönelik desteklerin artırılması yönündeki beklentilerini de dile getirdi. Kanola üretiminin yanı sıra hayvancılıkla uğraşan çiftçiler de verilen desteklerin kırsal üretime katkı sunduğunu ifade etti.