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Kararın, sosyal medya platformlarında Narin Güran davasına ilişkin yapılan ve yargı kararlarını hedef alan paylaşımlar üzerine alındığı belirtildi.

Narin Güran davasında Yargıtay tarafından kesinleşen kararlar hakkında yapılan paylaşımlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kesinleşmiş yargı kararları aleyhine dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 99 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

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