Rize'de 19 Eylül'de sahil hattındaki İyidere ve Pazar ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde etkili olan şiddetli yağış sonrası hasar tespit çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında çalışmalara ilişkin bilgi veren Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ekiplerin yaklaşık 200 noktada sahada olduğunu belirtti.

'BİR AFET YAŞADIK'

Hasar tespit ve değerlendirmelerinin ilk etabının tamamlandığını aktaran Baydaş, '19 Eylül günü ilimizde aşırı yağışlardan kaynaklı bir afet yaşadık. İlimizin sahil hattı ağırlıklı olmak üzere, özellikle İyidere, Derepazarı ve Pazar ilçelerimizde, ilçe merkezlerimizde yoğun olmak üzere ama il genelini etkileyen bir yağışla bir afet yaşadık, sel ve heyelanlardan oluşan. Arkadaşlarımız bütün birimlerimiz sahada çalışmalarını gerçekleştiriyorlardı. Bugün özellikle birkaç gün geçmesini ve o sahadan verileri de almayı bekledik. Genel koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Hem AFAD İl Müdürlüğümüz, Karayolları, Devlet Su İşleri, Defterdarlığımız, Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz, Tarım Müdürlüğümüz; bu saha tespitlerini yapan ekiplerimiz, İl Özel İdaremiz. Bütün tespit ve değerlendirmelerinin ilk etabını gerçekleştirdiler. Bu çalışmalar yine devam edecek. Belki gözden kaçan veya o gün dükkanını, iş yerini açamamış arkadaşlarımızın tespiti yapılamadığı yerler varsa onları da yine ilave edeceğiz ve nihayetinde bir icmal oluşturacağız; neyi nerede yapmamız gerektiğine dair bir icmal oluşturacağız' diye konuştu.

'ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Afetin boyutu hakkında bilgi veren Vali Baydaş, 'Yaklaşık 200 noktada çalışma yaptı arkadaşlarımız. Şu ana kadar tespit edilen hem hasar hem de zarar noktasında; bir kısmı maddi zarar işte araç zararı, iş yeri zararı, ev zararı bir kısmı da duvar veya ev hasarı şeklinde. Bunların önümüzde, şu ana kadar tespit edilen 1 milyar 42 milyon liralık bir zarar var. Ama şu an devam ediyor çalışmalar. Bu toplantı vesilesiyle orada biraz daha detaylandırma, bazı yerlere yeni girebiliyorlar, devam edecek. Cuma'ya kadar arkadaşlarımız bu çalışmayı devam edecekler ama şu ana kadar tespit hasar ve zarar noktasında 1 milyar 42 milyon lira yaklaşık bir rakam var' dedi.

'UYARILARIMIZI YAPIYOR, TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ'

Bölgenin şiddetli yağışların görülebildiği bir geçiş döneminde olduğuna dikkat çeken Baydaş, 'Yağmur geçiş dönemindeyiz arkadaşlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı uyarıları dikkatle takip ediyoruz. Bu yağıştan evvel de hatırlarsanız yine bir uyarı vardı, biz o uyarıdan dolayı bazı iş yerlerini ve evleri geceden tahliye etmiştik. O uyarıların büyüklüğüne göre, o uyarıların şiddetine göre biz hem Valiliğimizden hem ilgili bütün birimlerden, sosyal medya hesaplarından paylaşıyoruz. Genel Müdürlüğümüzün yaptığı bir uyarı var. Onunla ilgili de uyarılarımızı yapıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz' diye konuştu.