Olay, salı günü saat 23.30 sıralarında, Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta, meydana geldi. Ev yemekleri lokantası işleten Şenay-Servet Salam çifti, dükkanlarının karşısındaki eğlence mekanında yüksek sesle küfürlü konuşanları uyardı. Uyarının ardından 3 kişi, iş yerine gelerek çifte saldırıp darbetti. İş yerinin camlarının da kırıldığı olaydan sonra saldırganlar bölgeden ayrıldı. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Çift, götürüldükleri hastanede darp raporu alıp şüphelilerden şikayetçi oldu.

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ YAKALANDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Hırsızlık Büro Amirliği ve Selimiye Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin Edirne doğumlu 8 suç kaydı bulunan B.Ç. (41), 12 suç kaydı bulunan T.K. (36) ve 3 suç kaydı olan H.U. (45) olduğu belirlendi. Polis düzenlediği operasyonlarla B.Ç. ve T.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.U.'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Lokantacı çiftin darbedildiği anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.