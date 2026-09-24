Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi'nde oturan Buse Akgün Gök, 17 Eylül'de, Şehit Turgay Topsakaloğlu İlkokulu'nda anasınıfında eğitim gören kızını almak için okula gitti. Buse Akgün Gök, diğer velilerle okul bahçesinde beklerken yanına boşanma aşamasındaki eşi Bayram Gök geldi. Bayram Gök, tartıştığı Buse Akgün Gök'ü göğsünden ve kasığından bıçakladıktan sonra otomobiliyle kaçtı. Yaralanan Buse Akgün Gök, ilçedeki özel hastanede tedaviye alındı. Bayram Gök ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Buse Akgün Gök, tüm müdahaleye rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gök'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)