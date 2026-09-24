Doğa Koruma ve Milli Parklar Aksaray Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt ilçesi Selime beldesinde bir iş yerinde tahnit hayvan satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı. B.A.,'ya ait iş yerine baskın yapan ekipler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğada kendiliğinden ölen ya da kaçak avcılar tarafından vurulan 1 sincap, 1 bozördek, 1 avcı örümcek, 2 büyük kıskaçlı orman akrebi ile 8 kelebek tahniti ele geçirdi. Ekipler, hayvan tahnitlerine el koyarken, '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 18/1 maddesine muhalefet' suçundan da hayvanların satışını yaptığı tespit edilen B.A.'ya 40 bin 229 lira ceza kesildi.

Kaynak: DHA