Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Bizim belediyelerimiz yan gelip yatmaz, akılları fikirleri maalesef fırıldakta, filmde değildir. Gece gündüz çalışırlar, hizmet yaparlar. Bütün şehri yaşanabilir, huzur şehri haline getiriyorlar' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi ziyaretler için bugün Aksaray'a geldi. Bakan Bolat, ilk olarak Aksaray Valiliği'ni ardından Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek, partililerle bir araya gelen Bakan Bolat, burada hükümet olarak Aksaray'a yaptıkları yatırımları anlattı.

'AK PARTİ, BÜYÜK HİZMETLER YAPTI'

Bakan Bolat, AK Parti hükümetinin göreve geldiğinden itibaren tüm kesimler için önemli hizmetler yaptığını belirterek, 'Hükümetimiz göreve geldiğinden bu yana, 2002 sonundan bu yana, toplumun tüm kesimleri için gerçekten büyük hizmetler yaptı. Altyapı, üstyapı hizmetleri inanılmazdı. 300 milyar dolarlık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kara yolları, demir yolları, havaalanları, köprüler, tüneller, viyadükler. Şimdi bazıları buna şöyle dudak bükebilir; 'Ne var ki yani' diye. Arkadaşlar, bunlar olmasaydı, ülke ekonomisi büyüyebilir miydi? Kişi başına milli gelir 3 bin dolarlardan, 18 bin 500 dolarlara çıkabilir miydi? Toplam milli gelir 238 milyar dolardan, 1 trilyon 640 milyar dolara çıkabilir miydi ulaşım olmasaydı? üniversiteler, okullar, derslikler, spor merkezleri, yurtlar, 1 milyon kapasiteli kamu yurtları üniversite öğrencilerimiz için yapıldı. Çevre düzenlemeleri, sulama yatırımları, atık su tesisleri, belediyelerimizde yaptığımız hizmetler. İşte dün Çorum'daydık, bugün Aksaray'da, muhteşem belediyecilik örnekleri, çevre düzenlemesi örnekleri, iş bilenin, kılıç kuşananın. Bizim belediyelerimiz yan gelip yatmaz, akılları fikirleri maalesef fırıldakta, filmde değildir. Gece gündüz çalışırlar, hizmet yaparlar. Bütün şehri yaşanabilir, huzur şehri haline getiriyorlar' dedi.

'KAPSAYICI OLACAĞIZ'

Bakan Bolat, muhalefetteki siyasetçilerin AK Parti'ye katıldığını hatırlatarak, 'Görüyoruz ki rüzgar kuvvetli bir şekilde AK Parti hükümeti ve Cumhur İttifakı'ndan yana esmeye başladı. Birçok milletvekilleri ya da belediye başkanları muhalefet saflarından ayrılmaya ve AK Parti saflarına katılıyorlar. Giderek de hızlanacağı anlaşılıyor. Bu şunu gösteriyor; özellikle muhalefetin elindeki belediyelerde yaşanan yanlış uygulamalar ve yolsuzluklar, bir sürü beceriksizlikler ve eserlerin, hizmetlerin geriye gitmesi, vatandaşın bunalması karşısında, vatandaşımız 25 yıllık bu eser ve hizmet siyasetinin önemini, tekrardan daha güçlü bir şekilde hissediyor. Bunu gören siyasilerden birçokları muhalefetten ayrılıp, AK Parti saflarına geliyorlar. Tabii ki kapsayıcı olacağız, birleştirici olacağız, kuşatıcı olacağız inşallah. 'Her şey Türkiye için' diyerekten ülkemize daha fazla hizmet edeceğiz' diye konuştu.