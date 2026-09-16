Aksaray’da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu 7 aracın peş peşe çarpıştığı zincirleme kazada 16 kişi yaralandı. Kazaya karışan servis midibüsünün sürücüsü Tahir Öztürk, fırtına nedeniyle yolun bir anda görünmez hale geldiğini söyledi.

Öztürk, kaza anını şöyle anlattı: “Fırtınadan dolayı bir anda yol kapandı. Görüş mesafesini göremediğimiz için benim önümdeki araç durdu. Ben de durunca arkadaki araçlar birbirlerine vurdu. Sonra bir baktım önümdeki araçlar gitmiş.”

Kum fırtınasının etkisiyle görüş mesafesinin ciddi şekilde düşmesi kazaya neden olurken, yaralanan 16 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.