Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül’de düzenlenen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda Şanlıurfa’daki sınav uygulamalarına ilişkin incelemesini tamamladı.

Toplam 1 milyon 708 bin 329 adayın katıldığı sınav, 145 sınav merkezinde bulunan 4 bin 724 bina ve 86 bin 646 salonda gerçekleştirildi.

Ulaşım sorunu nedeniyle sınav saati değiştirildi

Şanlıurfa’da sınav sabahı Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’ne ulaşımı sağlayan bağlantı yolunun tek şeride düşmesi ve bölgede meydana gelen trafik kazası ulaşımda aksamalara yol açtı.

Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü tarafından çok sayıda adayın sınava zamanında ulaşamayabileceğinin belirlenmesi üzerine, ilgili sınav binalarında sınava giriş süresinin 30 dakika uzatılması talebi ÖSYM Sınav Günü Masası’na iletildi.

ÖSYM, adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla Osmanbey Kampüsü’ndeki sınav binalarında girişlerin 30 dakika daha sürmesine ve sınavın saat 10.45’te başlatılmasına karar verdi.

Ancak sınavın ardından söz konusu uygulamanın mevzuata uygunluğunun belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kamera kayıtları aday bazında incelendi

ÖSYM tarafından yürütülen inceleme kapsamında sınav merkezi yöneticileri ve görevlilerle görüşüldü. Sınav binaları ile salonlara ait kamera görüntüleri, bina ve salon tutanakları ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

ÖSYM açıklamasında, bina girişlerindeki kamera görüntüleri ile sınav salonlarının kayıtlarının her aday açısından ayrı ayrı incelendiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 sınav salonunun 22'sinde sınava giren toplam 392 adayın sınavında ÖSYM mevzuatına aykırı uygulamalar tespit edildi.

392 aday için eş değer sınav uygulanacak

ÖSYM Yönetim Kurulu, yapılan incelemelerin ardından söz konusu adayların durumunu değerlendirdi. Kurulun 15 Eylül 2026 tarihli ve 2026/38.10 sayılı kararı doğrultusunda, mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği 392 aday için eş değer sınav yapılması kararlaştırıldı.

ÖSYM, kararın sınav güvenliğinin, adaletin ve adaylar arasındaki fırsat eşitliğinin korunması amacıyla alındığını bildirdi.