Valilik tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yetkililer, özellikle yağış sırasında yaşanabilecek ani olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarıda bulundu.