Kaza, saat 11.30 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu üzerinde meydana geldi. Siyaset G. (64), 16 AAN 713 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce Recep Y. (32) yönetimindeki 34 BUF 320 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra yol kenarında park halinde bulunan 16 CDC 53 ve 16 PN 230 plakalı hafif ticari araçlara çarptı. Savrulmaya devam eden otomobil, refüje çarparak durdu. Kazada sürücü yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siyaset G., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA