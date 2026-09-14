Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin kucağındaki kediye şiddet uygulayarak kafasından tutup yere vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler mahalle sakinlerinin tepkisine neden olurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kediye şiddet anları güvenlik kamerasında

Olay, saat 08.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, kucağındaki kediye şiddet uyguladı.

Çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği görülen şüphelinin kucağındaki kediyi önce sıktığı, ardından kafasından tutarak hızla yere vurduğu görüldü.

Kedinin şüphelinin kucağındayken acıyla bağırdığı ve yere vurulduğu sırada çıkan sesler de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Mahalle sakinleri tepki gösterdi

Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri, kediye yönelik şiddete tepki gösterdi. Yapılan şikayetin ardından ekipler, görüntülerdeki şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.