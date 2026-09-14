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İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Ankara’da okullar açılıyor: 590 polis 150 noktada denetim yapacak

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencileri velileri de yalnız bırakmadı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Toygar Börekçi Ortaokulu'nda da öğrenciler sabahın erken saatlerinde okula geldi.

Ankara'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ve öğretmenler dersbaşı yaptı. Keçiören'deki Toygar Börekçi Ortaokulu'nda öğrenciler, velileriyle birlikte okula gelirken, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çalan ilk ders ziliyle yeni eğitim yılı başladı.

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