Haymana Belediyesi, ilçenin turizm potansiyelini artırmak ve sosyal yaşam alanlarını genişletmek amacıyla hayata geçirilen Hitit Doğa Parkı, restore edilen Tarihi Roma Hamamı ve Güzelcekale Anıtı'nı düzenlenen törenle hizmete açtı. Törende ayrıca Haymana'nın önemli ihtiyaçlarından biri olan yeni otogarın temeli atıldı.

Haymana'nın tarihi ve doğal değerlerini turizme kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Başdeğirmen Mesire Alanı'nda açılış ve temel atma töreni düzenlendi. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un ev sahipliğindeki programa Haymana Kaymakamı Osman Sak, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile ilçe sakinleri katıldı.

Törende Hitit Doğa Parkı, Güzelcekale Anıtı ve restorasyonu tamamlanan Tarihi Roma Hamamı'nın açılış kurdeleleri kesilirken, yeni ilçe otogarının da temel atma töreni gerçekleştirildi.

Haymana'da turizm yatırımları çeşitleniyor

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, törende yaptığı konuşmada projelerin yaklaşık iki yıllık kapsamlı bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini belirtti.

Haymana'nın yalnızca kaplıca turizmine bağlı kalmaması gerektiğini ifade eden Koç, değişen ihtiyaçlara uygun yeni yaşam ve sosyal alanların oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Koç, Hitit Doğa Parkı projesi kapsamında göletler, kafeteryalar, yeme içme alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, at çiftliği, tıbbi aromatik bitki bahçeleri, tenis kortu ve basketbol sahaları gibi farklı sosyal donatıların planlandığını söyledi.

Projenin ilerleyen aşamalarında çamur banyoları ve yeni sosyal tesislerin de hayata geçirileceğini belirten Koç, Hitit Doğa Parkı'nın Ankara'da yaşayan vatandaşlar için önemli bir alternatif dinlenme alanı olacağını ifade etti.

Protokolden Haymana'ya yatırım mesajı

Haymana Kaymakamı Osman Sak da törende yaptığı konuşmada bölgenin geçirdiği değişime dikkat çekti. Sak, birkaç yıl önceki alan ile bugün ortaya çıkan tesis arasında önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise Haymana'nın yanı sıra Ankara'nın kırsal bölgelerinin de hak ettiği kamu hizmetlerine ve yatırımlara kavuşmasının temel hedefleri olduğunu söyledi.

Tarihi ve doğal değerler turizme kazandırılıyor

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdeleleri kesildi. Daha sonra katılımcılar Hitit Doğa Parkı'nı gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Haymana Belediyesi, ilçenin tarihi ve doğal değerlerini öne çıkaran turizm yatırımlarının yanı sıra sosyal yaşam alanları ve kentsel altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.