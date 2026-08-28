Son günlerde sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video üzerinden Haymana genelinde büyükbaş hayvanlarda salgın hastalık görüldüğüne ilişkin iddialar gündeme geldi. Haymana Belediyesi, ilgili kurumlarla yapılan incelemelerin ardından söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Ölen Hayvan İçin İlk Tespit: Yılan Isırığı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, videoda yer alan telef olmuş büyükbaş hayvan üzerinde TARSİM uzmanları tarafından gerçekleştirilen ilk incelemede, ölümün salgın hastalık nedeniyle değil, yılan ısırığı sonucu meydana geldiğinin belirlendiği ifade edildi.

Haymana İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında yapılan saha incelemelerinde elde edilen bulguların da yılan ısırığı semptomlarıyla uyumlu olduğu belirtildi.

Resmi Tetkik Sonuçları Bekleniyor

Belediye açıklamasında, ilçede herhangi bir bulaşıcı veya salgın hayvan hastalığının bulunmadığı kaydedildi. Konuya ilişkin detaylı numune analizleri ve resmi laboratuvar tetkik sonuçlarının 28 Ağustos sabah saatlerinde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Haymana Belediyesi, sürecin ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yakından takip edildiğini belirterek, vatandaşlar ve üreticilerden resmi makamlar tarafından yapılmayan açıklamalara ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.