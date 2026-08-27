CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saraç, emeklilerin büyük bölümünün düşük maaşlarla geçinmek zorunda kaldığını savunarak, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 17 milyon emekli bulunduğunu ifade etti.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 lira olduğunu belirten Saraç, emeklilerin yüzde 80’inin 23 bin ile 40 bin lira arasında maaş aldığını öne sürdü. Saraç, “17 milyon emeklinin yüzde 80’i 23 bin ile 40 bin lira arasında maaş alıyor. Yani her 10 emekliden 8’i bu maaşa mahkum ediliyor” dedi.

“2 milyon 200 bin emekli çalışıyor”

Emeklilerin geçim sıkıntısı nedeniyle yeniden çalışmak zorunda kaldığını belirten Saraç, yaklaşık 2 milyon 200 bin emeklinin resmi olarak başka bir işte çalıştığını söyledi.

Saraç, kayıt dışı çalışan emeklilerin sayısının da yaklaşık 6,5 milyon olduğunu ileri sürerek, “Bu bir hak mıdır?” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücret minimum 45 bin lira olmalı”

Asgari ücret ve emekli aylıkları konusunda CHP’nin yaklaşımının net olduğunu belirten Saraç, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede asgari ücret 28 bin lira olmaz, minimum 45 bin lira olmalıdır. Bu ülkede emekli aylığı 23 bin lira olmaz, çok rahat ‘asgari ücret seviyesinde olabilir’ diyebilmemiz gerekiyor. Çıtayı yükseltmemiz lazım.”

Saraç, mevcut ekonomik tablonun devam etmesi halinde emekli maaşlarının dahi ödenemeyeceği bir ülkeye dönüşme riski bulunduğunu savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Saraç, bu durumun önüne geçilmesi için devletin yeniden kamucu bir anlayışla hareket etmesi ve Cumhuriyet’in kuruluş felsefesindeki değerlerle buluşturulması gerektiğini ifade etti.