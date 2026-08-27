Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB), toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlenen basın mensuplarına yönelik yeni bir destek uygulamasını hayata geçirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; TEDB Genel Başkanı Hakan Akçam, gazetemiz SONSÖZ’e yaptığı değerlendirmede, basın mensuplarının mesleki sorumluluklarının yanı sıra ekonomik koşullar nedeniyle de önemli zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, gazetecilere yönelik özel indirim uygulamasının 81 ilde geçerli olacağını duyurdu.

BASIN MENSUPLARINA GAYRİMENKULDE ÖZEL İNDİRİM

TEDB tarafından gerçekleştirilen uygulama kapsamında basın mensuplarına, birlik üyesi emlak danışmanları aracılığıyla gerçekleştirilecek gayrimenkul işlemlerinde özel indirimler sunulacak. Buna göre basın mensupları; Gayrimenkul alım-satım hizmet bedelinde yüzde 25, Gayrimenkul kiralama hizmet bedelinde ise yüzde 50 oranında indirimden yararlanabilecek. Uygulamanın Türkiye genelinde, 81 ilde geçerli olacağı bildirildi.

“BASINIMIZIN YANINDAYIZ”

TEDB Genel Başkanı Hakan Akçam, uygulamanın yalnızca ekonomik bir indirim olmadığını, basın mensuplarının yanında olduklarını göstermek amacı taşıdığını ifade etti. Akçam, gazetemiz Sonsöz’e yaptığı değerlendirmede, “Gece gündüz demeden gerçeğin peşinde koşan, ülkemizin sesi ve toplumun vicdanı olan değerli basın mensuplarımızın yanındayız” mesajını verdi. Akçam, TEDB olarak basın mensuplarına yönelik desteğin bundan sonraki süreçte de sürdürüleceğinin altını çizdi.

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