Yıldızlar SSS Holding’e bağlı maden işletmelerinde çalışan işçilerin ödenmeyen ücret ve diğer alacakları için Ankara’da başlattığı 17 günlük direnişin ardından Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tutuklandı. Elazığ’daki Eti Gümüş ve Eskişehir’deki Doruk Madencilik işçileri, aylardır biriken ücret, kıdem ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle 10 Ağustos’tan bu yana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapıyordu. Eylem sürecinde polis müdahaleleri ve gözaltılar yaşanırken, madenciler direnişlerini sürdürdü.

25 Ağustos’ta sendika ile Yıldızlar SSS Holding arasında saatler süren görüşmenin ardından işçilerin ana alacaklarının büyük bölümü konusunda anlaşmaya yaklaşıldığı açıklandı. Ancak görüşmelerin sürdüğü sırada Çakır ve Aksu hakkında tutuklama talebi geldi.

"Arkadaşlarımı Savunmak Zorundayım!"

Mahkemede savunma yapan Gökay Çakır, 22 yıl madende çalıştığını belirterek işçilerin yaşadığı sorunları yakından bildiğini söyledi. Emekli maaşının 23 bin 700 lira olduğunu ifade eden Çakır, sendikayı çalışma arkadaşlarının haklarını savunmak için kurduklarını anlattı.

Çakır, “Bu sendikanın genel başkanıysam bu arkadaşlarımı savunmak zorundaydım. Paylaşımlarım işçilerin hakkını savunmak içindir” dedi.

Daha önce 6 kez gözaltına alındığını, 3 kez mevcutlu olarak götürüldüğünü belirten Çakır, “Cezaevine girecek bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Ben beraatimi istiyorum” ifadelerini kullandı. Çakır savunmasının sonunda ise, “İşçi arkadaşlarım haklarını alsınlar, evlerine mutlu gitsinler. Bu benim için onurdur, gururdur” dedi.

Çakır ve Aksu, savcılığın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı.