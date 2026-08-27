Meta, çocukların ve gençlerin sosyal medya kullanımına ilişkin açılan davalar kapsamında ABD’deki 52 başsavcıyla anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Instagram’da 18 yaş altındaki kullanıcılar için daha sıkı güvenlik ve kullanım kuralları uygulanması planlanıyor. Düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ise mahkeme onayına bağlı olacak.

INSTAGRAM'DA GÜNLÜK KULLANIM SAATİ KISITLANACAK!

Yeni düzenlemeye göre genç kullanıcıların Instagram ve Facebook’taki toplam günlük kullanım süresi varsayılan olarak 2 saatle sınırlandırılacak. Bu süreyi yalnızca ebeveyn izniyle değiştirmek mümkün olacak.

Instagram’da aralıksız 15 dakikalık kullanımın ardından kullanıcıya düzenli kullanım uyarıları gösterilecek. Ayrıca toplam kullanım 60 ve 90 dakikaya ulaştığında da hatırlatmalar yapılacak.

GECE INSTAGRAM YASAKLANACAK!

Genç kullanıcıların 00.00 ile 06.00 saatleri arasında Instagram’a erişimi varsayılan olarak kapatılacak. Bu saatlerde gönderi, Hikâyeler, Keşfet ve Reels gibi içeriklere erişim mümkün olmayacak. Doğrudan mesajlaşma özelliği ise gece, günlük süre ve okul saati kısıtlamalarının dışında tutulacak.

OKUL SAATLERİNDE BİLDİRİMLER GELMEYECEK!

Instagram’da genç kullanıcıların okul saatlerinde dikkatlerinin dağılmasını azaltmak amacıyla hafta içi 08.00-15.00 arasında bildirimler varsayılan olarak sessize alınacak. Doğrudan mesajlar ile güvenlik ve hesap uyarıları bu kapsamın dışında tutulacak.

BEĞENİLER GİZLENECEK, EFEKTLER SINIRLANDIRILACAK!

Yeni düzenlemeyle genç kullanıcıların gönderilerdeki beğeni ve tepki sayılarını görmesi varsayılan olarak engellenecek. Amaç, sosyal karşılaştırmanın gençler üzerindeki olası olumsuz etkilerini azaltmak. Bunun yanı sıra kozmetik cerrahi ve aşırı makyaj efektlerine yönelik filtrelerin kullanımı da daha sıkı şekilde sınırlandırılacak.

ALGORİTMASIZ INSTAGRAM AKIŞI SEÇİLEBİLECEK

Genç kullanıcılar, Instagram’ın kişiselleştirilmiş öneri sistemleri tarafından oluşturulan akış yerine algoritmik olmayan bir akışı varsayılan olarak seçebilecek. Ebeveynler de çocuklarının hesaplarında bu seçeneğin kullanılmasını zorunlu hale getirebilecek. Ayrıca otomatik oynatma özelliğinin kapatılması da mümkün olacak. Böylece videoların kullanıcı tarafından herhangi bir işlem yapılmadan otomatik şekilde oynatılması engellenebilecek.

YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK!

Meta, 13 yaş altındaki kullanıcıları tespit etmek ve 13-17 yaş arasındaki hesapların gençlere yönelik güvenlik ayarlarına alınmasını sağlamak için yaş doğrulama teknolojilerini güçlendirecek. Şirket ayrıca gençlerin şüpheli yetişkinler tarafından bulunmasını, takip edilmesini veya iletişime geçilmesini zorlaştıracak önlemleri artıracak.

META 18 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK!

Anlaşma kapsamında Meta’nın yaklaşık 18 milyar dolarlık ödeme yapması öngörülüyor. Ödeme 10 yıllık dönemde yapılacak ve gençlerin çevrim içi güvenliği başta olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılacak. Yeni kuralların büyük bölümü 10 yıl boyunca uygulanacak. Ancak düzenlemeler şu aşamada ABD’deki anlaşmanın kapsamıyla sınırlı ve yürürlüğe girmesi için yargı onayı gerekiyor.