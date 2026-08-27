Keçiören Belediyesi tarafından yaz akşamlarına renk katmak amacıyla düzenlenen Park Konserleri, ilçenin farklı noktalarında vatandaşları müzikle buluşturmaya devam ediyor. Etkinliklerin son durağı Atapark Mahallesi’ndeki Aşık Veysel Parkı oldu.

Konser alanını dolduran Keçiörenliler, seslendirilen şarkı ve türküler eşliğinde doyasıya eğlendi. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte renkli ve coşkulu görüntüler ortaya çıktı.

Keçiörenliler şarkılara hep birlikte eşlik etti

Park konserinde Yiğit Deniz Ekinci ve Caner Gülsüm sahne aldı. Sanatçıların seslendirdiği birbirinden farklı şarkı ve türkülere vatandaşlar hep birlikte eşlik etti.

Çocuklardan gençlere, ailelerden mahalle sakinlerine kadar her yaştan Keçiörenlinin yoğun katılım gösterdiği gecede müzik ve eğlence bir arada yaşandı.

Vatandaşlara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi

Aşık Veysel Parkı’nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara Keçiören Belediyesi tarafından pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Müzik dolu gecede aileleriyle birlikte keyifli vakit geçiren vatandaşlar, Park Konserleri’nden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Keçiörenliler, düzenlenen etkinlikler için Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür etti.