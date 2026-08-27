30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hazırlanan program, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenecek gecede vatandaşlar, konserler eşliğinde Zafer Bayramı’nın coşkusunu birlikte yaşayacak.

Ali Kınık ve Ankaralı Coşkun sahne alacak

Kutlama programında Ali Kınık ve Ankaralı Coşkun sahne alarak Pursaklar halkına müzik dolu bir gece yaşatacak. Etkinliğe vatandaşların aileleri ve sevdikleriyle birlikte katılması bekleniyor.

Başkan Çetin’den davet

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek tüm vatandaşları programa davet etti.

Zafer Bayramı’nın 104’üncü yılını birlik, beraberlik ve büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Çetin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı ve minnetle andı.

Pursaklar Belediyesi yetkilileri de tüm vatandaşları 30 Ağustos akşamı Saray Selçuklu Meydanı’nda düzenlenecek kutlama programına katılmaya çağırdı.