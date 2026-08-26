TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’in 2’nci haftasında oynanan karşılaşmaların ardından PFDK sevklerini duyurdu. Açıklanan listede kulüplerin yanı sıra bazı başkan ve yöneticiler ile bir futbolcu da yer aldı.

ERZURUMSPOR VE GALATASARAY PFDK’YA SEVK EDİLDİ

21 Ağustos’ta oynanan Erzurumspor FK-Galatasaray karşılaşmasının ardından iki kulüp de “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Erzurumspor ayrıca “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” ve “talimatlara aykırı hareket” gerekçeleriyle disipline gönderildi. Galatasaray ise kötü tezahüratın yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle sevk edildi.

KONYASPOR VE TRABZONSPOR’DA AÇIKLAMA SEVKLERİ

Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ardından kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle TÜMOSAN Konyaspor, “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker de aynı gerekçeyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise Başakşehir karşılaşmasının ardından medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle yine “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” kapsamında PFDK’ya sevk edildi.

BEŞİKTAŞ’TA KULÜP VE YÖNETİCİLER SEVK EDİLDİ

Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulüp, hem “çirkin ve kötü tezahürat” hem de sosyal medya ve YouTube üzerinden yapılan açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.

Kulüp İkinci Başkanı Hakan Daltaban da YouTube üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle aynı gerekçeyle disipline gönderildi.

GAZİANTEP FK’DA FUTBOLCU DA SEVK EDİLDİ

Eyüpspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ardından iki kulüp de “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Gaziantep FK futbolcusu Juninho Gracielo Bacuna ise aynı karşılaşmadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle 24 Ağustos’tan itibaren tedbirli olarak PFDK’ya gönderildi.

KOCAELİSPOR VE AMED SPORTİF FAALİYETLER DE LİSTEDE

24 Ağustos’ta oynanan Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından iki kulüp de PFDK’ya sevk edildi.

Kocaelispor; “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” gerekçeleriyle disipline gönderildi.

Amed Sportif Faaliyetler ise “çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

DİĞER SEVKLER

PFDK’ya sevk edilen diğer kulüpler ise şöyle:

Eyüpspor: Çirkin ve kötü tezahürat

Çirkin ve kötü tezahürat Göztepe: Çirkin ve kötü tezahürat

Çirkin ve kötü tezahürat Alanyaspor: Çirkin ve kötü tezahürat

TFF’nin açıkladığı sevk kararlarının ardından PFDK’nın yapacağı değerlendirme sonucunda kulüp, yönetici ve futbolcular hakkında uygulanacak yaptırımlar belli olacak.