Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında, sanal medya hesabından paylaştığı video içeriklerinde kullandığı ifadeler nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında 17 Ağustos'ta tutuklanan Ertürk hakkında hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

VİDEO İÇERİĞİ İÇİN RAPOR HAZIRLANDI

İddianamede, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından hazırlanan rapora da yer verildi.

Raporda, Ertürk'ün söz konusu video içeriğinde iktidar değişikliği, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları ve demokratik girişimlere ilişkin çeşitli ifadeler kullandığı belirtildi.

İddianamede ayrıca, Ertürk'ün savunmasında suç konusu videoların üzerinden zaman geçtiğini belirttiği aktarıldı. Ancak videoların sanal medya ve görsel basında paylaşılmaya devam etmesi nedeniyle eylemlerin “temadi eden suç” kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, Türker Ertürk'ün “basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.