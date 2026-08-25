Üsküdar Belediyesi'nde Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı Belediye Başkan Vekilliği seçimine, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin tarafından itiraz edildi. Gültekin, seçimin iptal edilmesi talebiyle İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, seçim işleminin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. Kararla birlikte Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçim süreci, mahkemenin vereceği kesin karara kadar askıya alınmış oldu.

Mahkeme: Seçim sürecinin sağlıklı yürütüldüğüne ilişkin kuşku oluştu

Mahkeme kararında, seçim sırasında yaşanan gelişmelere ve verilen arada ortaya çıkan gerginliklere dikkat çekildi.

Kararda, “Seçime verilen ara esnasında yaşanan gerginlikler de göz önüne alındığında, bu tutumla seçim sürecinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütüldüğü hususunda kuşkulara mahal verildiği” değerlendirmesine yer verildi.

Seçim işleminin usul ve mevzuata uygun şekilde yürütülmediği sonucuna varan mahkeme, işlemin hukuka uygun olmadığı kanaatine ulaştı.

“Kamu hizmetinde aksamalar yaşanabilir”

Mahkeme, yürütmenin devam etmesi halinde seçim sürecine yönelik itirazların sürmesinin belediyenin karar alma organlarında kurum içi huzurun bozulmasına yol açabileceğini belirtti.

Kararda, bu durumun kamu hizmetlerinin görülmesi ve yürütülmesinde aksamalara neden olabileceği, dolayısıyla telafisi güç zararların ortaya çıkabileceği ifade edildi.

Bu gerekçeler doğrultusunda Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Karara 7 gün içinde itiraz edilebilecek

İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin kararında, karara karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne 7 gün içinde itiraz edilebileceği de belirtildi.

Böylece Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin süreç, yargı sürecinin sonucuna bağlanmış oldu.