Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla tarımsal destek programlarına devam ediyor. Bu kapsamda kanola üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla 2025-2026 üretim sezonunda üreticilere yüzde 50 hibe ile kanola tohumu desteği sağlandı.

Polatlı, Sincan ve Haymana ilçelerinde toplam 443 üreticiye 1200 torba kanola tohumu dağıtılırken, Ankara genelinde yaklaşık 24 bin dekarlık alanda kanola üretimi gerçekleştirildi.

ÇİFTÇİ DEKAR BAŞINA 14 BİN LİRA GELİR ELDE ETTİ

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu, kanola bitkisinin düşük su tüketimi nedeniyle üreticiler tarafından tercih edildiğini belirtti.

Zobu, “Polatlı, Sincan ve Haymana ilçelerimizde 2025 yılı eylül ayında kanola tohumu ekimini gerçekleştirdik. Kanola bitkisinin su tüketimi az olduğu için tercih ediliyor. Türkiye’de ilk defa bir belediye olarak bunun desteğini yaptık ve bugün de hasatlarını gerçekleştirdik. Maksimum üç kez sulamayla maksimum verim elde edebiliyorlar. Çiftçimiz dekar başına 14 bin lira gelir elde etti. Biz bu yıl için de ihalemizi gerçekleştirdik. İnşallah eylülün ilk haftası yüzde 50 hibe ile desteklerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

EN FAZLA DESTEK POLATLI’YA

Kanola tohumu desteğinin büyük bölümü Polatlı’daki üreticilere sağlandı. İlçede 407 üreticiye 1099 torba tohum dağıtılırken yaklaşık 21 bin 980 dekarlık alanda kanola üretimi yapıldı.

Sincan’da 25 üreticiye 66 torba tohum verilerek yaklaşık 1320 dekarlık alanda, Haymana’da ise 11 üreticiye 34 torba tohum dağıtılarak yaklaşık 680 dekarlık alanda üretim gerçekleştirildi.

ABB ekipleri, üreticilerin tarlalarında yaptığı saha kontrollerinde bitki gelişimi, yetiştiricilik uygulamaları, verim ve ürün kalitesini de yerinde inceledi.

HEDEF TARIMSAL ÜRETİMİ ÇEŞİTLENDİRMEK

Kanola desteğiyle üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve Başkent’in tarımsal ürün deseninin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca iklim ve piyasa koşullarına uygun alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve kırsal ekonominin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yağlı tohumlu bitkiler arasında yer alan kanolanın üretiminin artırılmasıyla çiftçilere alternatif gelir kaynağı oluşturulmasının yanı sıra bitkisel yağ üretiminde kullanılan hammaddenin yerli üretimle karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.