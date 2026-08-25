Adıyaman’ın Sincik ilçesinde akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.43’te merkez üssü Sincik olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 7 kilometre

AFAD’ın son depremler listesinde yer alan bilgilere göre, 4,2 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğindemeydana geldi. Depremin koordinatları ise 38.1305 enlem ve 38.44433 boylam olarak açıklandı.

Sincik’te peş peşe iki deprem

Bölgede 4,2 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 3 dakika önce, saat 21.40’ta 3,7 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre bu sarsıntının derinliği 7,01 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklamalar takip ediliyor.