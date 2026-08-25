MASAK incelemesine göre, 35 milyon 132 bin liralık para girişinin 14 milyon 474 bin liralık kısmını mevduat getirisi ve kredi işlemleri, 8 milyon 844 bin liralık bölümünü ise çeşitli basın kuruluşlarından alınan maaş ve telif gelirleri oluşturdu.

Raporda ayrıca 23 kişi ve şirketten Küçük'ün hesaplarına toplam 5 milyon 9 bin 300 lira gönderildiği tespit edildi. Söz konusu transferlerin işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ve Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirildi.

KOM analizinde, bazı para hareketlerinin gazetecilik mesleğini icra eden ve ücretli çalışan bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı ifade edildi. "Borç" ve "borç iadesi" açıklamalarıyla yapılan bazı transferlerin sıklığı ve tutarının sıradan kişisel borç-alacak ilişkisiyle açıklanamayacak seviyede olduğu değerlendirilerek işlemler "izaha muhtaç" şüpheli hareketler arasında gösterildi.

Murat Sur'dan 910 bin lira

Raporda Küçük'ün hesabına para gönderen isimler arasında Murat Sur'un da bulunduğu belirtildi. Buna göre Sur tarafından Nisan 2025 ile Temmuz 2026 arasında 23 ayrı işlemle toplam 910 bin lira gönderildi. Transferlerde herhangi bir işlem açıklamasının bulunmadığı, ödemelerin genel olarak ayda iki kez yapıldığı ve işlem başına ortalama tutarın yaklaşık 40 bin lira olduğu kaydedildi.

Tahir Sarıkaya'dan ise 30 ayrı işlemde toplam 616 bin lira geldiği tespit edildi. Transferlerde açıklama bulunmaması nedeniyle bu para hareketleri de şüpheli kategorisinde değerlendirildi.

İsmail Çanak'tan 315 bin lira

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan İsmail Çanak'ın da Cem Küçük'e 17 ayrı işlemde toplam 315 bin lira gönderdiği belirlendi.

Raporda, işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve ödemelerde çoğunlukla "elden alınan borç ödemesi" benzeri ifadelerin kullanıldığı belirtildi.

Mustafa Erdem'den ise 13 ayrı işlemde toplam 244 bin lira geldiği tespit edildi. Erdem'in çalışma kaydının "garson" olduğu belirtilen raporda, açıklama bulunmayan tek yönlü para transferlerinin kişinin SGK çalışma kaydıyla uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi.

"Haber karşılığı ödeme" değerlendirmesi

Raporda bazı para transferleriyle Küçük'ün yayın ve haber faaliyetleri arasında bağlantı bulunduğuna yönelik değerlendirmeler de yer aldı.

Selim İnşaat'ın sahibi Seyfettin Selim'in asistanı olarak kaydedilen İrem Turan'dan Küçük'ün hesabına 50 bin lira gönderildiği belirtildi. Analizlerde, Küçük'ün Seyfettin Selim lehine haber yaptığı ifade edilirken, söz konusu 50 bin liranın "haber karşılığı yapılan ödeme" olabileceği değerlendirildi.

Seyfettin Selim tarafından da Küçük'e toplam 30 bin lira transfer edildiği kaydedildi. Raporda bu para hareketinin de Selim lehine haber yapılmasına yönelik olabileceği değerlendirmesi yer aldı.

Atalay Demirbaş hakkında haber öncesi para transferleri

Raporda Atalay Demirbaş'ın şirketi Demand İnşaat'ta şoför olarak çalışma kayıtları bulunan Serdar Cömert'ten 40 bin lira, Erdinç Uluocak'tan ise 30 bin lira Cem Küçük'ün hesabına gönderildiği tespit edildi.

Para transferleriyle birlikte Küçük'ün 13 Ağustos 2025 tarihinde Atalay Demirbaş hakkında olumlu haber yaptığı bilgisine de raporda yer verildi.

MASAK raporunda yer alan değerlendirmeler, soruşturma kapsamında incelenen para hareketlerine ilişkin mali analiz niteliğinde bulunurken, söz konusu tespitlerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapılacak değerlendirmelere konu olması bekleniyor.