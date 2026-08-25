Beşiktaş'ta Jean Onana ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüp, Kamerunlu futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak sona erdirildiğini duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Jean Emile Junior Onana Onana ile yapılan sözleşmenin karşılıklı olarak anlaşılması sonucunda sona erdirildiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ayrılık duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Böylece Jean Onana'nın Beşiktaş kariyeri resmen sona ermiş oldu.