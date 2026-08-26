Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremlerin merkez üssü Sincik ilçesi oldu. Saat 21.40’tan itibaren yaklaşık 2 saat içerisinde bölgede 8 ayrı sarsıntı kaydedildi.

Büyüklükleri 1,3 ile 4,2 arasında değişen depremler, çevre ilçelerde de hissedilirken vatandaşlarda kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

EKİPLER SAHA TARAMASI YAPTI

Depremlerin ardından AFAD ekipleri bölgede saha taraması gerçekleştirdi. Yapılan ilk kontrollerde herhangi bir can veya mal kaybının meydana gelmediği, olumsuz bir durum tespit edilmediği bildirildi.

Yetkililerin bölgede gelişmeleri takip ettiği öğrenildi.