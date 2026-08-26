Sahnede “Güllü” adıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde yaşadığı binanın 6’ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin ardından Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

SORUŞTURMA 11 AY SONRA TAMAMLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma yaklaşık 11 ay sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Güllü’nün kızına ait odanın penceresinden düştüğü ve yaklaşık 18,17 metre yükseklikten beton zemine çarptığı belirtildi. Güllü’nün kafatası ve omur kırıkları ile çok sayıda iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Toksikoloji incelemesinde Gül Tut’un kanında 3,53 promil alkol tespit edildiği, kullandığı ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenmeye bağlı ölüme ilişkin tıbbi delil bulunmadığı kaydedildi.

SAVCILIK: MÜZİK, GÜLLÜ’YÜ ODAYA GETİRMEK İÇİN AÇILDI

İddianamede, olay gecesi Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’dan annesinin sevdiği “Malkata” isimli roman havasını açmasını istediği belirtildi.

Müziğin Güllü banyodan çıktığı sırada telefondan başlatıldığı, Güllü’nün müziği duyduktan sonra kızının odasına geldiği ve bir süre odadakilerle birlikte oynadığı aktarıldı.

Savcılık, müziğin Güllü’yü olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İDDİANAMEDE “HADİ GÖRÜŞÜRÜZ” DETAYI

Olay anına ilişkin ses kayıtlarının İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelendiği belirtilen iddianamede, düşmeden hemen önce genç bir kadın sesinin alaycı ve neşeli bir tonla “Hadi görüşürüz” dediğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Savcılık, söz konusu ifadeyi Tuğyan Ülkem Gülter’in söylediği kanaatine vardı. İddianamede, bu sözlerin ardından Gülter’in annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı öne sürüldü.

O sırada odada bulunan Sultan Nur Ulu’nun ise soruşturmanın ilk aşamalarında Güllü’nün alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı kaydedildi.

YENİ GÖRÜNTÜLERDE PANİK ANLARI

Soruşturma dosyasına giren yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, Güllü’nün düşmesinin ardından Tuğyan Ülkem Gülter’in polis ekipleriyle birlikte eve çıktığı görülüyor.

Görüntülerin devamında Gülter’in büyük panik yaşadığı anlar kameraya yansıyor. Gülter’in polis ekiplerine defalarca, “Annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?” dediği görülüyor.

Olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun da aynı görüntülerde yer aldığı belirlendi.

SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, mesaj kayıtları, tanık anlatımları, ses çözümleri, bilirkişi raporları ve olay sonrasındaki davranışları birlikte değerlendirerek Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini önceden tasarlayarak öldürdüğü kanaatine vardı.

İddianamede Gülter hakkında “Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, ikinci sanık Sultan Nur Ulu hakkında ise “Yalan tanıklık” suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.