Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Besni-Gaziantep kara yolunun 5’inci kilometresinde gerçekleşti. Orhan Z. idaresindeki 27 BEL 938 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan sürücü Orhan Z. ile yolcu Yakup Berk’in yaralandığını belirledi.

Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak ağır yaralanan Yakup Berk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.