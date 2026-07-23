Kaza, gece saatlerinde Cizre-Silopi kara yolunun Çukurca köyü mevkisinde meydana geldi. Cizre'den Silopi yönüne ilerleyen 34 EDG 708 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan K.Ö. (18) ile Kemal Ökdem (29) yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kemal Ökdem, kurtarılamadı. Ökdem'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA