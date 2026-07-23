Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, ikinci gününde de devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerinde yeniden orman yangınları görülürken, Fethiye'deki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise yangında can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Ekiplerin, yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.