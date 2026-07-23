Başarılı oyuncu Öykü Karayel, uluslararası yapımlardaki kariyerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. İrlanda ve Amerika ortak yapımı suç draması Kinin ikinci sezonunda Nuray Batuk karakteriyle izleyici karşısına çıkan Karayel, performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Edinilen bilgilere göre oyuncu, dizinin merakla beklenen üçüncü sezonunda da rol alacak.

Çekimler ağustos ayında Dublin'de başlayacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kin ekibi, ağustos ayında İrlanda'nın başkenti Dublin'de sete çıkacak. Öykü Karayel de üçüncü sezon çekimleri kapsamında yeniden kamera karşısına geçerek Nuray Batuk karakterine hayat vermeyi sürdürecek.

Uluslararası platformlarda ilgi gören yapımın yeni sezonu, dizinin hayranları tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

Öykü Karayel'den peş peşe yeni projeler

Öykü Karayel, son dönemde dijital platformlar için dikkat çeken projelerde yer aldı. Başarılı oyuncu, Prime Video için hazırlanan Özcan Deniz imzalı Son Yemek ile Melisa Önel'in yönettiği Pivot filmlerinde rol aldı.

Karayel ayrıca, Netflix için hazırlanan Bir Başkadır dizisinin ikinci sezon çekimlerini de tamamladı.