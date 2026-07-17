Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Atilla Taş, Uğur ile iki gün önce telefonda görüştüğünü ve görüşmede Haluk Levent ile Ahbap Derneği sürecinin de konuşulduğunu iddia etti.

Taş paylaşımında, Oğuzhan Uğur'un kendisine, "Abi biz Haluk Levent'in bazı yanlışlarını gördük, 2023'te ilişkimizi kestik. Ama ben cesaret edemedim senin gibi, linç gelir diye. Dokunulmazdı biliyorsun." dediğini öne sürdü.

Bunun üzerine Uğur'u uyardığını belirten Taş, "Sana yürüyecekler dedim." ifadelerini kullandı.

"Umarım daha büyük sıkıntılara girmez"

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığını gördüğünü söyleyen Taş, paylaşımının devamında, "Şimdi gördüm gözaltına alınmış. Oğuzhan da buna kananlardan bence, umarım daha büyük sıkıntılara girmez." ifadelerine yer verdi.