İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis ve şike soruşturmasında Türk futbolunu sarsan yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, görev yaptıkları dönemde kendi kulüplerinin karşılaşmalarına rakip takım lehine ya da gol bahisleri oynadıkları öne sürülen 19 kulüp yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgilere göre operasyon kapsamında haklarında işlem başlatılan isimler şunlar:

Ali Sancak (Adana Demirspor)

Savaş Tatil (Adanaspor)

Hasan Turan Güven (Altay)

Barış Orhunbilge (Altınordu)

Kemal Aydın (Balıkesirspor)

Ünsal Yamaner (Bandırmaspor)

Tolga Kırgız (Beşiktaş)

Kerem Gürel (Beşiktaş)

Ahmet Akçelik (Beşiktaş)

Hüseyin Gözütok (Bodrum FK)

Murat Şabablı (Boluspor)

Ali Şen (Boluspor)

Halil İbrahim Yavaş (Boluspor)

Ali Gürsoy (Boluspor)

Avni Akdemir (Erzurumspor FK)

Maruf Güneş (Galatasaray)

Özgür Durşen (Gençlerbirliği)

Sezgin Özkan (Gençlerbirliği)

Ömer Çetin (Karaman FK)

Soruşturmada, şüphelilerin görev yaptıkları dönemde kendi takımlarının mücadelelerine ilişkin rakip takım lehine veya gol bahisleri oynadıkları iddiaları üzerinde durulduğu öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve delil toplama işlemleri sürüyor.

Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin resmi açıklama yapılması ve gözaltı sürecinin tamamlanmasının ardından yeni detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Soruşturma kapsamında adı geçen kişiler hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmuyor; süreç adli makamlar tarafından yürütülüyor.