Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 1.874 sözleşmeli personel alım sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilecek yeni personelin, Türkiye'nin dört bir yanında tarım, hayvancılık ve gıda güvenliği alanlarında hizmet vereceğini belirten Yumaklı, yeni çalışma arkadaşlarına başarı dileklerini iletti.

Yapılacak alımların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde gerçekleştirileceği bildirildi.

Çok sayıda meslek grubuna istihdam fırsatı

Personel alımı kapsamında özellikle veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi başta olmak üzere farklı unvanlarda istihdam sağlanacak. Bakanlık, taşra teşkilatındaki hizmet kapasitesini artırmayı hedeflerken, kadro dağılımı da adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları ile kadro dağılımına ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılırken, ilanın özellikle kamuda görev almak isteyen binlerce adayın ilgisini çekmesi bekleniyor.

Başvuru tarihi henüz açıklanmadı

Personel alımı sürecinin resmen başlamasına rağmen başvuruların hangi tarihler arasında alınacağı henüz duyurulmadı. Başvuru takvimi, başvuru ekranı ve diğer ayrıntıların Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak resmi ilanla netleşmesi bekleniyor.

Adayların, başvuru sürecine ilişkin duyuruları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile ÖSYM'nin açıklamaları üzerinden takip etmeleri gerekiyor.

Hangi Branşlarda Alım Olacak?

veteriner hekim kadrosuna ayrıldı. Bunu 515 kişilik ziraat mühendisi kadrosu takip etti. Bakanlık ayrıca 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi ile 60 büro personeli istihdam edecek.

Alımlar kapsamında ayrıca 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita (alan) mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager kadrosu için de sözleşmeli personel alınacak.

Bu alımlarla Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatındaki teknik ve idari kadrolarını güçlendirerek tarım, hayvancılık, gıda güvenliği ve doğal kaynakların korunmasına yönelik hizmet kapasitesini artırmayı hedefliyor.