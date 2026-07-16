Türkiye'de 24 Temmuz, basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olarak "Basın Bayramı" ya da "Gazeteciler ve Basın Bayramı" adıyla anılıyor.

Osmanlı Devleti döneminde gazeteler, yayımlanmadan önce devlet görevlileri tarafından denetleniyor ve uygun görülmeyen haberler yayımlanamıyordu. Bu uygulama, basın üzerinde uzun yıllar süren sıkı bir sansür mekanizması oluşturdu.

24 Temmuz 1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesinin ardından gazeteciler, gazetelerini sansür memurlarına göndermeden basma kararı aldı. Böylece Osmanlı'da basın üzerindeki sansür fiilen sona erdi. Bu tarih, Türk basın tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edildi.

Basın Bayramı neden kutlanıyor?

24 Temmuz, yalnızca sansürün kaldırıldığı günü değil, aynı zamanda basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve halkın doğru bilgiye ulaşma hakkını da simgeliyor.

Her yıl bu tarihte gazeteciler, medya kuruluşları ve meslek örgütleri çeşitli etkinlikler düzenleyerek basın özgürlüğünün önemine dikkat çekiyor. Ayrıca görev başında hayatını kaybeden gazeteciler de anılıyor.

"Basın Bayramı" yerine "Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere birçok basın meslek örgütü, son yıllarda 24 Temmuz'u yalnızca bir kutlama günü olarak değil, "Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü" olarak değerlendirmeyi tercih ediyor. Bunun nedeni ise basın özgürlüğü konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve gazetecilerin bağımsız habercilik yapabilmesinin önemini vurgulamak.

Türk basını için simgesel bir gün

Aradan geçen 118 yılın ardından 24 Temmuz, Türk basın tarihinde özgür gazeteciliğin başlangıcı olarak önemini koruyor. Basın Bayramı, gazetecilerin kamuoyunu doğru, tarafsız ve hızlı şekilde bilgilendirme sorumluluğunu hatırlatırken, basın özgürlüğünün demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna da dikkat çekiyor.