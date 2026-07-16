Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özlük hakları ve ekonomik taleplerine ilişkin mücadele kapsamında 16 Temmuz Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirecek.

Sendika, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taleplerini bugüne kadar birçok kurum ve yetkiliye ilettiklerini ancak karşılarında sürekli "bütçe yok" gerekçesini bulduklarını belirtti. Açıklamada, kendilerine gösterilen adresin Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu ifade edilerek, "Madem adres burası, o zaman bugün kapınızdayız" denildi.

Öğretmenler, patronları destekleyen politikalara kaynak ayrılırken eğitim emekçilerinin taleplerinin bütçe gerekçesiyle karşılanmamasını eleştirerek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çağrıda bulundu.

Sendika açıklamasında, "Lütuf değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Haklarımızı alana kadar alanlardayız, sokaklardayız, mücadeledeyiz" ifadelerine yer verildi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısına göre eylem, 16 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Dikmen Yerleşkesi önünde gerçekleştirilecek.