Mahkeme, aralarında AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

Tutuklanan İsimler

Mahkeme tarafından tutuklanan isimler şu şekilde açıklandı:

Haluk Levent

Ece Güner

İlker Çetin

Nurdan Eriş

Yusuf Can Ertit

Kemal Ötünç

Şehmuz Baştuğ

Abdulcevat Özkan

Emrah Gödeliner

Erhan Dökmeci

Halil Bostancı

Mehmet Ulu

Yeliz Kaya

Zafer Yay

Sevk Yazısında MASAK Raporuna Dikkat Çekildi

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında özellikle 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında toplanan yardım fonlarının yönetimine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Sevk yazısında şu ifadeler kullanıldı:

"Yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği anlaşılmıştır."

Derneğin Mali Yapısına İlişkin İddialar

Savcılık sevk yazısında ayrıca AHBAP Derneği'nin kamu yararına çalışan dernek statüsünde olmadığına dikkat çekildi. Yazıda, derneğin öz varlığının eksiltildiği ve bazı taşınmazların elden çıkarıldığı yönünde somut tespitlerin bulunduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun soruşturma dosyasına girdiği, mali incelemelerin ve delil toplama çalışmalarının çok yönlü şekilde sürdüğü ifade edildi.

Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mali hareketler, bağış süreçleri ve dernek faaliyetlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın yeni deliller doğrultusunda genişleyebileceğini belirtti.