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İçişleri Bakanlığı açıklamasında, görevden uzaklaştırma kararının yargı süreci kapsamında uygulanan idari bir tedbir olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Güner'in bugün tutuklanmasının ardından Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hüseyin Can Güner hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet almak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildiği belirtildi.

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