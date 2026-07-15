Şanlıurfa'da otomobilin yolcu minibüsüne arkadan çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Taha S.'nin kontrolünü yitirdiği 34 BKP 859 plakalı otomobil, aynı yöne giden Recep A. yönetimindeki 63 AJZ 880 plakalı minibüse arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, her iki araçtaki 12 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik güçleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.