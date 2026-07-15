Basın İlan Kurumu ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğinde düzenlenen “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi”nde deneyimli gazeteciler ve üniversite öğrencileri birlikte yapılan 15 TEMMUZ GAZETE MANŞETLERİ SERGİSİ, Meclis’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından gerçekleştirildi.

Açılışa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş, Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Atakan Çelik gibi birçok bakan, milletvekili ve bürokrat katıldı.

Serginin açılışı sırasında gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Umut Karakülah, 15 Temmuz için Ankara Üniversitesi öğrencileri ile hazırladıkları gazeteyi CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e anlattı. Özgür Özel de gazeteye ilişkin düşüncelerini paylaşırken Umut Karakülah’a yaptıkları manşetten ötürü tebriklerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi