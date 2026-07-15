Avrupa Birliği, Schengen vizesi başvurularında yaşanan yoğunluğu azaltmak ve güvenilir başvuru sahiplerinin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla "kademeli vize" uygulamasını genişletiyor. Yeni sistemle birlikte, daha önce aldığı vizeleri kurallara uygun kullanan Türk vatandaşlarının uzun süreli çok girişli Schengen vizesine erişimi kolaylaşacak.

Yeni düzenlemeye göre, düzenli seyahat geçmişine sahip ve vize ihlali bulunmayan başvuru sahipleri ilk aşamada mevcut seyahatlerini kapsayan bir vize alacak. Ardından uygun şartları taşıyanlara çok girişli ikinci vize verilecek. Sonraki başvurularda ise önce 1 yıl, daha sonra 3 yıl ve son aşamada 5 yıla kadar geçerli çok girişli Schengen vizesi düzenlenebilecek.

Uygulama, Türkiye'de ikamet eden ve kısa süreli Schengen vizesi için Türkiye'den başvuru yapan, daha önceki vizelerini usulüne uygun kullandığı tespit edilen Türk vatandaşlarını kapsıyor. Tır şoförleri ise bu düzenlemenin dışında tutuluyor.

AB yetkilileri, yeni modelin hem konsolosluklardaki başvuru yükünü hafifletmeyi hem de sık seyahat eden kişilerin her seferinde yeniden kısa süreli vize alma zorunluluğunu azaltmayı amaçladığını belirtiyor. Uygulamanın, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki insanlar arası temasın güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.